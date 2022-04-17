Зеленский сообщил, что украинское общество не хочет продолжения переговоров с Россией: «шансы на успех уменьшаются с каждым днем»

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17 апреля 2022, 17:47 Источник: ТАСС

Владимир Зеленский. Фото с сайта офиса президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN, которое было показано в воскресенье, заявил, что шансы на переговоры с Россией уменьшаются с каждым днем.

Отвечая на вопрос журналистов о перспективах переговорного процесса, Зеленский сказал, что украинское общество против продолжения переговоров.

«Шансы уменьшаются каждый день. Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры», - заявил президент Украины.

Последняя очная встреча делегаций на переговорах России и Украины состоялась в Стамбуле 29 марта.