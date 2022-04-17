Зеленский считает, что Байден должен приехать в Киев, чтобы «увидеть все своими глазами»

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17 апреля 2022, 17:04 Источник: ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Владимир Зеленский надеется, что президент США Джо Байден посетит Украину. Об этом он сказал в интервью телекомпании CNN, которое транслировалось в воскресенье.

14 апреля Байден выразил готовность посетить Киев. Однако днем позже официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что планов визита в Украину у президента США нет.

Отвечая на вопрос журналистов CNN, желает ли он, чтобы Байден приехал в Киев, Зеленский ответил утвердительно.

«Я думаю, он приедет», - сказал украинский президент, подчеркнув при этом, что такое решение должно приниматься Байденом, «исходя из ситуации с безопасностью».

«Но я считаю, что он, будучи президентом США, должен приехать сюда и увидеть все своими глазами», - заявил Зеленский.