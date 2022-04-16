МИД Великобритании: Лондон продолжит поддерживать Украину после запрета на въезд в Россию ключевых членов правительства Джонсона

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16 апреля 2022, 16:36 Источник: Telegram-канал ТАСС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpres

Лондон продолжит поддерживать Украину после запрета на въезд в Российскую Федерацию ключевых членов британского правительства, возглавляемого Борисом Джонсоном. На это, как информирует ТАСС, указало министерство иностранных дел Соединенного Королевства.

«Великобритания продолжит поддерживать Украину после запрета на въезд в Россию ключевых членов правительства королевства, заявили в МИД», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее в субботу стало известно, что РФ запретила въезд на свою территорию премьеру Борису Джонсону и руководителям британских министерств. В стоп-лист также попала экс-глава правительства страны Тереза Мэй.