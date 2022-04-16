Россия запретила въезд на свою территорию Борису Джонсону и главам министерств Великобритании

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16 апреля 2022, 12:46

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Российская Федерация запретила въезд на свою территорию премьеру Великобритании Борису Джонсону и руководителям министерств Соединенного Королевства.

«Премьер-министр Великобритании Джонсон, главы министерств и экс-премьер Мэй были внесены в стоп-лист РФ, говорится в заявлении МИД РФ», — пишет Telegram-канал ТАСС.

Дипломатическое ведомство анонсировало, что в ближайшее время в стоп-лист будут включены британские политики и парламентарии, которые способствуют «нагнетанию антироссийской истерии».

Как сообщалось ранее сегодня, МИД РФ указал, что Лондон намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая летальными вооружениями киевскую сторону.