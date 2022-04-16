Россия запретила въезд на свою территорию Борису Джонсону и главам министерств Великобритании

Российская Федерация запретила въезд на свою территорию премьеру Великобритании Борису Джонсону и руководителям министерств Соединенного Королевства.
«Премьер-министр Великобритании Джонсон, главы министерств и экс-премьер Мэй были внесены в стоп-лист РФ, говорится в заявлении МИД РФ», — пишет Telegram-канал ТАСС.
Дипломатическое ведомство анонсировало, что в ближайшее время в стоп-лист будут включены британские политики и парламентарии, которые способствуют «нагнетанию антироссийской истерии».
Как сообщалось ранее сегодня, МИД РФ указал, что Лондон намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая летальными вооружениями киевскую сторону.