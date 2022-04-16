МИД России: Великобритания намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая Киев летальными вооружениями

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16 апреля 2022, 12:31

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Великобритания намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая киевскую сторону летальным оружием. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил МИД РФ.

«Британия намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая Киев летальными вооружениями и координируя такие же усилия НАТО», — процитировал заявление дипломатического ведомства TG-канал.

Также в министерстве назвали неприемлемым подстрекательство Лондона, подталкивающего другие государства к введению ограничительных мер в отношении Москвы.

Как сообщалось ранее в субботу, официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что Соединенным Штатам была отправлена нота из-за их поставок вооружений Украине.