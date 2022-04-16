МИД России: Великобритания намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая Киев летальными вооружениями

Великобритания намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая киевскую сторону летальным оружием. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил МИД РФ.
«Британия намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая Киев летальными вооружениями и координируя такие же усилия НАТО», — процитировал заявление дипломатического ведомства TG-канал.
Также в министерстве назвали неприемлемым подстрекательство Лондона, подталкивающего другие государства к введению ограничительных мер в отношении Москвы.
Как сообщалось ранее в субботу, официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что Соединенным Штатам была отправлена нота из-за их поставок вооружений Украине.