Захарова: МИД рассчитывает, что Великобритания не замедлит с ответом на просьбу жены Медведчука об обмене

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16 апреля 2022, 14:55 Источник: Telegram

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

В МИД РФ рассчитывают на скорый ответ властей Великобритании на просьбу жены украинского политика Виктора Медведчука о его обмене на попавших в плен британцев, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что посетивший недавно Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вероятно, в курсе судьбы британских граждан Эйдена Эслина и Шона Пиннера, попавших в плен к ВС РФ и ДНР. Дипломат выразила надежду на то, что Лондон не будет медлить с ответом на просьбу супруги Виктора Медведчука об обмене.

Кроме того, Мария Захарова допустила, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс расскажет, что "британцы там в принципе делали".