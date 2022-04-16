Захарова: МИД рассчитывает, что Великобритания не замедлит с ответом на просьбу жены Медведчука об обмене

В МИД РФ рассчитывают на скорый ответ властей Великобритании на просьбу жены украинского политика Виктора Медведчука о его обмене на попавших в плен британцев, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что посетивший недавно Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вероятно, в курсе судьбы британских граждан Эйдена Эслина и Шона Пиннера, попавших в плен к ВС РФ и ДНР. Дипломат выразила надежду на то, что Лондон не будет медлить с ответом на просьбу супруги Виктора Медведчука об обмене.
Кроме того, Мария Захарова допустила, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс расскажет, что "британцы там в принципе делали".