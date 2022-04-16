Минобороны Латвии обучает ВСУ работе с беспилотниками

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16 апреля 2022, 14:21 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Минобороны Латвии обучает украинских военных работе с беспилотниками, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, ВСУ будут обучаться работе с беспилотниками, а в настоящее время на Украину уже доставлены «беспилотные летательные аппараты, которые служат разведывательными средствами как для ротных, так и для бригадных подразделений».

Также в рамках военной помощи Украине Латвия организовала поставки оружия на сумму свыше 200 миллионов евро.

Ранее в Киеве прошла встреча Зеленского с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.