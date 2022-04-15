В Минобороны сообщили, что российские военные предотвратили удар «Точками-У» по Каховской ГЭС со стороны ВСУ

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15 апреля 2022, 20:11 Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили в пятницу, 15 апреля, что Вооруженные силы РФ предотвратили попытку нанесения ракетного удара по Каховской ГЭС киевским националистическим режимом.

Согласно последней информации, предоставленной МО РФ, сегодня утром дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВС Украины двумя тактическими ракетами "Точка-У" пытался нанести удар по Каховской ГЭС. Снаряды были сбиты российской стороной.

Осколки одной из ракет, как сообщает оборонное ведомство, упали на населенный пункт в Херсонской области, вследствие чего оказались повреждены жилые дома и детский сад. Травмы получили женщина и ребенок.