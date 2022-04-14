Как российские высокоточные ракеты находят цель и уворачиваются от ПВО

Аргументы Недели → Армия 13+

14 апреля 2022, 16:56

Российские новые высокоточные ракеты Х-31ПМ сейчас активно используются на Украине. Ракета имеет дальность действия примерно 300 километров и относится к разряду противолокационного оружия. Может быть запущена как с самолёта типа СУ-35, так и корабля. В последнем случае вооружение имеет индекс X-31АД. Согласно классификации НАТО ракета имеет код AS-17 Krypton.



Само орудие состоит из инерциальной системы и основной части – радиолокационной головки самонаведения, которая в зависимости от поставленной задачи может работать на различном спектре частот. Изначально интеллектуальная система находится в так называемом «спящем» режиме. Однако с активацией ПВО противника одновременно меняются и настройки ракеты, дающие однозначный приказ поразить цель.



На западе российские ракеты получили ещё одно прозвище – Bloodhound, что в дословном переводе на русский язык обозначает «ищейка». Всё дело в том, что ракета имеет дополнительную опцию по поиску и сканированию цели. Интересно, что Х-31 может использоваться как в рамках одиночного пуска, так и в групповом режиме. В последнем случае существует высокая вероятность поражения нескольких РЛС противника, расположенных на значительном расстоянии друг от друга.