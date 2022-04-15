Министр Финляндии по делам Евросоюза Тюппурайнен назвала «весьма вероятным» вступление страны в НАТО

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15 апреля 2022, 18:38 Источник: РИА "Новости"

флаг Финляндии, pixabay.com

Министр Финляндии по делам ЕС и государственной собственности Тютти Тюппурайнен в пятницу, 15 апреля, сообщила, что считает вступление страны в Североатлантический альянс "весьма вероятным".

Тютти Тюппурайнен выразила мнение, что народ Финляндии уже принял решение – подавляющее большинство граждан страны поддерживает членство в НАТО. Министр сочла вступление в альянс "весьма вероятным", но добавила, что решение пока не принято.

Глава ведомства уточнила, что процесс подачи заявки в НАТО должен пройти максимально быстро.