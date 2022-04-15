Министр Финляндии по делам Евросоюза Тюппурайнен назвала «весьма вероятным» вступление страны в НАТО

Министр Финляндии по делам ЕС и государственной собственности Тютти Тюппурайнен в пятницу, 15 апреля, сообщила, что считает вступление страны в Североатлантический альянс "весьма вероятным".
Тютти Тюппурайнен выразила мнение, что народ Финляндии уже принял решение – подавляющее большинство граждан страны поддерживает членство в НАТО. Министр сочла вступление в альянс "весьма вероятным", но добавила, что решение пока не принято.
Глава ведомства уточнила, что процесс подачи заявки в НАТО должен пройти максимально быстро.