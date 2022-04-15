Немецкое издание Stern назвало новой зоной соперничества России и НАТО Арктику

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15 апреля 2022, 15:12 Источник: РИА "Новости"

Арктика, pixabay.com

Немецкое издание Stern в пятницу опубликовало материал, в котором сообщается, что Арктика может стать новой зоной для соперничества НАТО и РФ из-за природных богатств, которые есть в регионе.

Автор текста Руне Вейхерт заявил, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уделяет Арктическому региону особое внимание, а в связи с ситуацией на украинской территории его важность возросла еще больше. Уточняется, что Арктика играет стратегическую роль для безопасности Евроатлантического региона, а также имеет решающее значение для коммуникационный связей между Северной Америкой и европейскими государствами.

Реальной же причиной внимания НАТО к вышеуказанному региону, по мнению журналиста, являются ресурсы, ставшие особенно востребованными на фоне топливного кризиса, который был спровоцирован рестрикциями против РФ.