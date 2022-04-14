Россия будет развивать Северный морской путь в пику санкциям

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14 апреля 2022, 14:22

Президент Владимир Путин дал правительству поручение уделить особое внимание арктическим проектам. Реализация планов по развитию Северного морского пути (СМП) приобретает особое значение на фоне ограничения захода в европейские порты для российских судов. В условиях санкций Севморпуть должен стать альтернативой привычным маршрутам, поэтому необходимо срочно сформировать из ледоколов навигационную инфраструктуру на протяжении всей трассы.



Обсуждались пути решения текущих и перспективных задач. Президент отметил, что нарушенные логистические цепочки нужно восстанавливать, формируя транспортный коридор глобального масштаба. Он должен в кратчайшие сроки соединить Россию с Юго-Восточной Азией, для чего потребуется скорректировать планы по финансированию арктических проектов, снабжению комплектующими, стройматериалами, техникой.



В рамках решения поставленных задач глава страны поручил разработать сводный план по развитию СМП до 2035 года. В документе должны быть обозначены перспективный грузопоток, размер ледокольного флота, обязательства перевозчиков по объёмам. Обеспечение перевозок возлагается на 4 компании, силами которых предполагается увеличить грузопоток до 150 млн т к 2030 году. Отдельно было отмечено, что объём грузоперевозок по Севморпути в прошлом году превысил запланированные показатели на 2.8 млн т и составил 34.8 млн т.