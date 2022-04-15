Россия объявила восемнадцать сотрудников представительства ЕС в Москве персонами нон грата

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15 апреля 2022, 18:27 Источник: МИД России

МИД, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В МИД РФ заявили, что страна в ответ на высылку своих сотрудников из постпредства при Европейском союзе объявляет восемнадцать сотрудников представительства ЕС в Москве персонами нон грата.

Речь идет об ответных мерах на недружественные действия Европейского союза. Восемнадцать сотрудников представительства ЕС в Российской Федерации в ближайшее время должны будут покинуть территорию страны. К настоящему моменту соответствующая нота вручена главе представительства Маркусу Эдереру.

Ранее сообщалось о необоснованной высылке девятнадцати сотрудников постпредства Российской Федерации при Евросоюзе.