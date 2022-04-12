Захарова: МИД выражает протест из-за высылки российских дипломатов из Хорватии

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12 апреля 2022, 19:13 Источник: МИД России

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник заявила, что ответственность за последствия высылки 24 сотрудников российского посольства из Хорватии целиком и полностью лежит на Загребе.

Мария Захарова подчеркнула, что российская сторона выражает решительный протест по поводу подчеркнуто недружественного шага Загреба, который ничем не мотивирован. Дипломат добавила, что данное действие властей Хорватии имеет разрушительное воздействие на весь комплекс отношений с Россией.

Ранее стало известно, что Загреб принял решение выслать 18 российских дипломатов и шесть членов административно-технического персонала посольства РФ.