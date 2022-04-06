Сенатор Климов отреагировал на высылку российских дипломатов из стран ЕС: «США хотят подчинить Европу вашингтонскому обкому»

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6 апреля 2022, 13:31 Источник: Радио Sputnik

Флаг Евросоюза, Kay Nietfeld/globallook.com

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с радио Sputnik прокомментировал решение ряда европейских стран выслать российских дипломатов.

Сенатор считает, что весь этот процесс выгоден США, а Европа действует по их указке.

«США под шумок всей этой истории пытаются ликвидировать своего внешнеторгового конкурента глобального. А заодно навсегда подчинить страны континентальной Европы вашингтонскому обкому, чтобы освободить руки и действовать дальше в Азиатско-Тихоокеанском регионе вместе с британцами, австралийцами и другими представителями англосаксонского геополитического клуба», – сказал Климов.

Сенатор полагает, что в мире сейчас происходят глобальные перемены, в результате которых европоцентричный мир станет другим.

«В этом мире у России будет достойное место, я в этом совершенно убежден», - сказал политик. Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции разными странами приняты решения о высылке 315 российских дипломатов.