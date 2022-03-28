Как в США умудрились заморозить русское золото, которое находится в России

Аргументы Недели → Общество 13+

28 марта 2022, 17:34

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Недавно группа американских сенаторов сообщила, что совместно с Минфином США готовит закон, который вместе с изъятой из Центробанка России валютой заморозит золотой запас РФ на сумму в 132 млрд долларов. Позже они заявили, что уже заморозили российское золото.



Наши запасы и доллары можно было бы прибрать к рукам, если бы они хранились в США или Лондоне. Однако российское золото находится в подвалах Центробанка. Каким образом, в таком случае, американцы могут его заморозить?



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