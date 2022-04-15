Правительство Греции отказывается от поставок военной техники на Украину

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15 апреля 2022, 17:51

Флаг Греции, Alexander Chernykh/ ussian Look

Власти Греции впредь больше не намерены передавать Украине военную технику. Об этом заявил официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому. В стране всё чаще граждане задают вопросы о поставке вооружения на Украину.

Греция – не самая благополучная в экономическом плане страна еврозоны, здесь масса важных моментов, которые необходимо решать. Вместо этого, после начала СВО России на Украине Афины, как член НАТО, присоединились к оказанию военной помощи Киеву. Экономика стала давать сбои ещё больше, уже с учётом антироссийских санкций, которые отразились и на самой Греции.

В других странах тоже поднимают вопросы целесообразности поставок вооружения Украине. Так накануне стало известно, что украинские власти не могут рассчитывать на широкомасштабные и всеобъемлющие поставки оружия из Германии. Все виды вооружения бундесвера имеют регламент распространения, и некоторые предназначены только для немецкой армии. Об этом заявила уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль.

Американский военный аналитик Хэл Брэндс отметил, что США в активной военной помощи Украине рискуют устроить себе дефицит и лишиться значительной части собственных запасов вооружений. А нарастить быстрое их производство Вашингтону не по карману.