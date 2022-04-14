Бундестаг: Берлин не может поставить Киеву весь имеющийся у бундесвера арсенал

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14 апреля 2022, 12:19

Фасад Бундестага, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Украинские власти не могут рассчитывать на широкомасштабные и всеобъемлющие поставки оружия из Германии. Все виды вооружения бундесвера имеют регламент распространения, и некоторые предназначены только для немецкой армии.

Такое заявление сделала в четверг, 14 апреля, уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль при разговоре с журналистами газеты «Хандельсблат».

«Мы не можем просто поставлять все, что где-то имеется у какой-то фирмы (оборонного концерна – прим. ред.)» − отметила в комментарии депутат.

Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада в течение восьми лет выгораживали нежелание украинских властей выполнять минские соглашения, тем самым подталкивая к силовому решению.