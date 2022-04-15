Вице-спикер Сейма Литвы Мазуронис призвал пока воздержаться от «десоветизации»

Аргументы Недели → Политика 13+

15 апреля 2022, 17:02

Сейм Литвы, Natalya Loginova/ Russian Look

Власти Литовской республики должны временно приостановить «зачистку» недавнего советского прошлого. С таким предложением выступил вице-спикер Сейма Литвы Андрюс Мазуронис. В частности, он рекомендует не принимать решений некоторых политиков по тотальному сносу советских памятников до определённого времени.

Ранее в литовском политикуме возникла идея переименовать в Вильнюсе и Каунасе улицы с советскими названиями, а также избавляться от всего, «не имеющего корней на Западе». Доходит до абсурда: недавно мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс выдвинул идею избавиться от «советского семейного законодательства, не признающего однополых партнерств», технических строительных норм и «гигиенических» норм, а также принципов планирования зданий.

Тем временем в Литве завод «Еврохима» по производству фосфорных удобрений остановил производство, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на эфир радио LRT гендиректор завода Римантас Просцявичюс.