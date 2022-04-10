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В Литве завод «Еврохима» по производству фосфорных удобрений остановил производство

, 13:49

В Литве завод «Еврохима» по производству фосфорных удобрений остановил производство
Nikolay Gyngazov/Globallookpress.com

В Литве завод «Еврохима» по производству фосфорных удобрений остановил производство, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на эфир радио LRT гендиректор завода Римантас Просцявичюс.

Гендиректор сообщил, что завод перешёл на временную консервацию оборудования. Причиной такого решения является нехватка сырья, которая поступала из РФ и Белоруссии. Просцявичюс добавил, что в марте завод работал «на остатках». Производство будет возобновлено сразу после нахождения поставщика.

На время приостановки на заводе будут проводиться ремонтные работы.

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