Экс-депутат Рады Кива: из Вашингтона на Украину вылетела группа сотрудников ФБР, чтобы забрать в США Виктора Медведчука

Аргументы Недели → Политика 13+

15 апреля 2022, 14:26

Украинский политик Виктор Медведчук, Kremlin Pool / globallookpress.com

Из Вашингтона на Украину вылетела группа сотрудников ФБР, чтобы забрать в США задержанного в бывшей советской республике политического деятеля Виктора Медведчука. Об этом написал в своем Telegram-канале экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

«По имеющейся информации, из Вашингтона вылетела группа сотрудников ФБР на Украину для того, чтобы забрать Виктора Медведчука в Штаты», — говорится в публикации Кивы.

По его словам, в американском Госдепартаменте «считают украинца удобным заложником в возможных торгах с Россией».

Как сообщалось ранее в пятницу, жена Медведчука Оксана Марченко выразила уверенность в том, что освободить ее супруга поможет президент Турции Реджеп Эрдоган.