Следственный комитет РФ установил, что вооружение на Украину поставляют из 25 стран

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15 апреля 2022, 14:07

Следком РФ, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

В Следственном комитете Российской Федерации получили данные о поставках вооружения на Украину. Всего в незаконном военном экспорте задействованы 25 государств, в числе которых 21 страна НАТО. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

«В ходе расследования получены сведения о поставках вооружения из 25 государств, из них 21 — члены НАТО», — значится в сообщении.

Иностранные военные инструкторы, как указано в сопроводительной справке, участвовали в подготовке военных ВСУ и боевиков экстремистских группировок, тоже введённых в состав регулярной армии Украины.

Накануне Главное следственное управление СК России возбудило уголовное производство по факту обстрела посёлка Климово Брянской области военными Украины. Информацию сообщает сайт ведомства.