ГСУ СК России: возбуждено уголовное дело по факту обстрела села в Брянской области военными ВСУ

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14 апреля 2022, 17:26

СК РФ, Russian Investigative Committee/ Globallookpress.com

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное производство по факту обстрела посёлка Климово Брянской области военными Украины. Информацию сообщает сайт ведомства.

Следователи определили, что 14 апреля примерно в 12:30 по мск «лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины вступили между собой в преступный сговор в целях воздействия на принятие органами власти Российской Федерации решения о прекращении проведения специальной военной операции».

Два боевых вертолёта ВВС Украины, оснащённые тяжелым наступательным вооружением вторглись в воздушное пространство РФ.

«Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области», − значится в сообщении ведомства.

В результате стрельбы с территории Украины в Брянской области в Климовском районе пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в четверг, 14 апреля, подтвердил: «Сегодня ВСУ обстреляли Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь».