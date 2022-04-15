Песков заявил об уверенности Кремля в успехе выполнения задач СВО на Украине

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15 апреля 2022, 13:29

Кремль,Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков ответил на вопросы о мнении Кремля по поводу успешности проведения специальной военной операции на Украине. Сообщает в пятницу, 15 апреля, РИА Новости.

Кремлёвский чиновник отметил: «В Кремле не сомневаются, что все задачи специальной операции на Украине будут выполнены».

Ранее сегодня член Совета Федерации, заместитель главы парламентского комитета по международным делам Андрей Климов заявил, что СВО России на украинской территории закончится довольно скоро.

Также глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подчеркнул, что противников российской специальной операции на украинской территории ждет судьба гетмана Мазепы, который предал Петра I.