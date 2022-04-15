Замгоссекретаря США Фернандес: пункт о смягчении антироссийских санкций может войти в будущее соглашение между Киевом и Москвой

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15 апреля 2022, 12:55 Источник: РБК

Заместитель госсекратаря США Хосе Фернандес. Фото: Under Secretary Jose W. Fernandez / Twitter

Положение о смягчении санкций, введенных странами Запада в отношении России, может быть включено в будущее мирное соглашение между Киевом и Москвой. Однако решение об этом должна принимать Украина, заявил в интервью Financial Times заместитель госсекретаря США по экономике и энергетике Хосе Фернандес.

«Наши санкции всегда накладываются с пониманием, что, если необходимо, они могут быть сняты», — сказал Фернандес. Однако в текущей ситуации, по его словам, это «трудно представить».

Как сообщил газете заместитель госсекретаря, у США имеется «длинный список» дальнейших санкций, которые могут затронуть, в том числе, импорт российской нефти.

В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что санкции в отношении России могут быть отменены по результатам ее переговоров с Украиной.