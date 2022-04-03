Блинкен: санкции в отношении России могут быть отменены по результатам ее переговоров с Украиной

Аргументы Недели → Политика 13+

3 апреля 2022, 17:36 Источник: ТАСС

Энтони Блинкен, IMAGO/Eero Vabamägi/globallook.com

Только от России зависит, когда будут сняты введенные в отношении нее санкции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN в воскресенье, добавив, что в настоящее время союзники постоянно работают над ужесточением рестрикций.

«Цель санкций - не быть бесконечными, а изменить поведение России. Если будут результаты переговоров [с Украиной] <...> в определенной мере санкции уйдут», - сказал он.

По его словам, для этого от России требуется завершение конфликта в Украине.

Блинкен подчеркнул также, что США вместе с союзниками постоянно работают над ужесточением санкций в отношении России, однако при этом учитывают интересы Европы — чтобы она не осталась без необходимых ей энергоресурсов.

«Мы в полной мере сосредоточены на том, чтобы у Европы имелись нужные ей энергоресурсы, чтобы она продержалась не только этот год в этих погодных условиях <...>, но и следующий год», - заявил Блинкен.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что санкции в отношении РФ, введенные после начала спецоперации в Украине, могут быть отменены только после ее завершения и признания Россией суверенитета Украины.