Нуланд: США отменят санкции против России, если она закончит военную операцию в Украине и признает ее суверенитет

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью ТАСС заявила, что санкции в отношении РФ, введенные после начала спецоперации в Украине, могут быть отменены только после ее завершения и признания Россией суверенитета Украины.
Санкции закончатся, когда Россия «закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны» и ее «право на существование», заявила Нуланд.
Она считает, что Кремль сейчас фактически «отрицает само право Украины на существование».
Зам госсекретаря подчеркнула также, что у США «не было никакого намерения преследовать Россию», и напомнила, что НАТО - это «оборонительный альянс», он «не атакует, если сам не подвергается атаке».
Ранее Нуланд сообщила, что Вашингтон готов вести переговоры с Москвой в случае вывода российских войск с территории Украины.