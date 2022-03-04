Нуланд: США отменят санкции против России, если она закончит военную операцию в Украине и признает ее суверенитет

Аргументы Недели → Политика 13+

4 марта 2022, 07:42 Источник: ТАСС

Виктория Нуланд, Alex Brandon - Pool via CNP/globallook.com

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью ТАСС заявила, что санкции в отношении РФ, введенные после начала спецоперации в Украине, могут быть отменены только после ее завершения и признания Россией суверенитета Украины.

Санкции закончатся, когда Россия «закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны» и ее «право на существование», заявила Нуланд.

Она считает, что Кремль сейчас фактически «отрицает само право Украины на существование».

Зам госсекретаря подчеркнула также, что у США «не было никакого намерения преследовать Россию», и напомнила, что НАТО - это «оборонительный альянс», он «не атакует, если сам не подвергается атаке».

Ранее Нуланд сообщила, что Вашингтон готов вести переговоры с Москвой в случае вывода российских войск с территории Украины.