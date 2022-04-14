Депутат Алексей Гончаренко: деятельность фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде приостановлена

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14 апреля 2022, 17:41

Заседание Верховной Рады Украины, Pavlo_bagmut / globallookpress.com

Деятельность фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде приостановлена. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил украинский народный депутат Алексей Гончаренко.

«Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что деятельность фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в парламенте приостановлена», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший руководитель правительства Украины Николай Азаров высказал точку зрения, согласно которой задержанного в стране политического деятеля Виктора Медведчука могут освободить только «по команде американцев».