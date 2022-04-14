Медведев: в случае присоединения Швеции и Финляндии к НАТО у России «станет больше официально зарегистрированных противников»

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14 апреля 2022, 10:36

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

В случае вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс у Российской Федерации «станет больше официально зарегистрированных противников». На это указал Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета Безопасности РФ.

Чиновник отметил в своем Telegram, что Стокгольм и Хельсинки в настоящий момент «со звериной серьезностью обсуждают возможность присоединиться к НАТО». По словам Медведева, «сам альянс готов принять их буквально “под белы рученьки”».

«А что это значит? Это значит, что у России станет больше официально зарегистрированных противников», — написал Дмитрий Медведев.

Ранее сегодня сообщалось, что президенты Польши и прибалтийских республик в ходе своего визита в Киев обсуждали поставки Украине вооружений.