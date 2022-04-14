Президенты Польши и республик Прибалтики в ходе визита в Киев обсуждали поставки Украине вооружений

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14 апреля 2022, 09:58

Украинский военный, Str / globallookpress.com

Президенты Польши и прибалтийских республик в ходе своего визита в Киев обсуждали поставки Украине вооружений. Об этом стало известно из заявления Павла Яблоньского, занимающего должность заместителя руководителя польского министерства иностранных дел.

«Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии обсуждали на Украине поставки вооружений, заявил в эфире радиостанции RMF заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский», — пишет Telegram-канал ТАСС.

Ранее сегодня сообщалось, что Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение замаскированной огневой позиции украинского артиллерийского дивизиона ракетами с вертолетов Ка-52.