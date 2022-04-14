Президенты Польши и республик Прибалтики в ходе визита в Киев обсуждали поставки Украине вооружений

Президенты Польши и прибалтийских республик в ходе своего визита в Киев обсуждали поставки Украине вооружений. Об этом стало известно из заявления Павла Яблоньского, занимающего должность заместителя руководителя польского министерства иностранных дел.
«Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии обсуждали на Украине поставки вооружений, заявил в эфире радиостанции RMF заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский», — пишет Telegram-канал ТАСС.
Ранее сегодня сообщалось, что Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение замаскированной огневой позиции украинского артиллерийского дивизиона ракетами с вертолетов Ка-52.