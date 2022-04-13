Правительство ФРГ выступило против немедленного запрета на российские нефть и газ

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13 апреля 2022, 15:49 Источник: ТАСС

Флаг Германии, Ilya Galakhov/globallook.com

Германия не будет вводить немедленное эмбарго на российские газ и нефть, но будет стремиться к снижению зависимости от энергоресурсов РФ. Такое заявление сделал на брифинге в среду представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.

«Правительство ФРГ отвергает в настоящий момент немедленный запрет на поставки российского газа или нефти. Одновременно канцлер Шольц неоднократно указывал на то, что правительство ФРГ следует стратегии постепенного снижения зависимости от поставок российских энергоносителей», - заявил он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о планах Германии в рамках нового санкционного пакета отказаться от поставок из России угля в течение переходного периода в 120 дней. В то же время власти Германии регулярно делают заявления, что бойкот на поставки российского газа нанесет ущерб по энергообеспечению страны.