Кабмин ФРГ: остановка поставок российского газа приведёт к ущербу экономики Германии

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28 марта 2022, 14:08 Источник: РИА Новости

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ globallookpress.com

Кабинет министров ФРГ заявил, что бойкот на поставки российского газа нанесёт ущерб по энергообеспечению страны, сообщает РИА Новости.

«Речь идет прежде всего об обеспечении Германии, об обеспечении теплом больниц, домов престарелых, а также многих квартир", - сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Также он считает бойкот бессмысленным, поскольку его поддержка может привести к ухудшению экономики, а также оставить людей без рабочих мест.

Ранее Шольц выступил против того, чтобы Германия резко отказывалась от поставок российского газа, так как такая мера повлияет на рынок труда и промышленности.