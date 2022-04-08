Шольц сообщил о планах Германии в рамках новых санкций отказаться от поставок угля из России за 120 дней

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8 апреля 2022, 07:59 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о планах Германии в рамках нового санкционного пакета отказаться от поставок из России угля в течение переходного периода в 120 дней.

Страны-члены Европейского союза в четверг, 7 апреля, приняли решение ввести новый пакет санкций против России, одна из ограничительных мер - прекращение закупок угля у России. Отказ от российского угля будет постепенным.

Шольц, выражая свою точку зрения, сказал: "... мы должны будем использовать этот переходный период (в 120 дней)". Глава германского правительства отметил, что промышленности требуется время на поиск новых поставщиков, но у него есть надежда, что у ФРГ получится отказаться от российского угля быстрее.