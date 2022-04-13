Глава британского МИД Лиз Трасс сообщила о новых санкциях, нацеленных на «ключевые источники доходов военной машины» РФ

С 14 апреля Великобритания планирует ввести запрет на импорт российских железа и стали, а также на экспорт технологий и предметов роскоши в Россию. Соответствующее предложение рассмотрит парламент Соединенного королевства. Об этом сообщила в среду глава британского МИД Лиз Трасс.
«С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российских железа и стали, а также экспорт квантовых технологий и усовершенствованных материалов, в которых чрезвычайно нуждается Путин», - приводит слова Трасс сайт британского внешнеполитического ведомства.
В пресс-релизе ведомства также говорится, что санкции «нацелены на ключевые источники доходов путинской военной машины и препятствуют военным амбициям России».
9 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в Киев сообщил, что его страна и союзники намерены наращивать санкционное давление на Россию, и будут «интенсифицировать» процесс каждую неделю.