Джонсон пообещал усиливать санкционное давление на Россию каждую неделю

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9 апреля 2022, 20:50 Источник: "Интерфакс"

Борис Джонсон, Michael Kappeler/dpa/globallook.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в субботу находится с визитом в Киеве, сообщил, что его страна и союзники намерены наращивать санкционное давление на Россию, и будут «интенсифицировать» процесс каждую неделю.

«Совместно с партнерами мы будем усиливать экономическое давление, и мы будем интенсифицировать санкции против России каждую неделю. Мы не будем ограничиваться заморозкой активов или санкциями против олигархов - мы также повлияем на возможности России использовать свои энергетические ресурсы», - заявил Джонсон в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам своего визита в Киев.

Ранее Джонсон пообещал сделать все, что в его силах, чтобы «заморить голодом военную машину Путина».