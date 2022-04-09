Джонсон пообещал усиливать санкционное давление на Россию каждую неделю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в субботу находится с визитом в Киеве, сообщил, что его страна и союзники намерены наращивать санкционное давление на Россию, и будут «интенсифицировать» процесс каждую неделю.
«Совместно с партнерами мы будем усиливать экономическое давление, и мы будем интенсифицировать санкции против России каждую неделю. Мы не будем ограничиваться заморозкой активов или санкциями против олигархов - мы также повлияем на возможности России использовать свои энергетические ресурсы», - заявил Джонсон в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам своего визита в Киев.
Ранее Джонсон пообещал сделать все, что в его силах, чтобы «заморить голодом военную машину Путина».