Борис Джонсон пообещал сделать все, чтобы «заморить голодом военную машину Путина»

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3 апреля 2022, 21:34 Источник: РИА Новости

Борис Джонсон, Michael Kappeler/dpa/globallook.com

Великобритания намерена ужесточить санкции в отношении России и увеличить военную помощь Украине, заявил в воскресенье премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Джонсон назвал военными преступлениями «нападение России на ни в чем не повинных мирных жителей в Ирпене и Буче», говорится в сообщении Даунинг-стрит.

Как известно, Украина обвинила российских военных в убийстве мирных граждан. Министерство обороны опровергло эти обвинения, заявив в частности, что российские военные оставили населенный пункт Буча 30 марта, а «свидетельства преступлений» украинская сторона предоставила лишь на четвертый день, когда в Бучу прибыли сотрудники СБУ.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку [Украины], а также усиливаем наш пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь нуждающимся на местах», - заявил Джонсон.

Он также напомнил, что министр юстиции Великобритании Доминик Рааб распорядился направить следователей в Международный уголовный суд в связи с военной спецоперацией РФ в Украине.