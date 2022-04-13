Авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» прибыл на учения в Японское море

В Японское море на учения прибыл американский атомный авианосец «Авраам Линкольн». США и Япония проводят в акватории совместные манёвры американских ВМС и японских Сил самообороны. Информацию сообщает агентство «Киодо».
Журналисты подчёркивают, что целью совместных учений Токио и Вашингтона ставится сдерживание армии Северной Кореи. О точных сроках проведения манёвров стороны не сообщают.
Помимо этого, японские СМИ сообщают о неофициальном приглашении в оборонный альянс AUKUS, якобы полученном официальным Токио. Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия объявили, что они будут сотрудничать в рамках недавно созданного альянса безопасности над разработкой гиперзвуковых ракет.
Инициаторы создания военного сообщества полагают, что технологический потенциал Японии может быть полезен организации при разработке гиперзвукового оружия.