Вашингтон, Лондон и Канберра сообщили о совместном проекте по разработке гиперзвукового оружия

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6 апреля 2022, 17:34

Фото: Соцсети

Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия объявили, что они будут сотрудничать в рамках недавно созданного альянса безопасности, известного как AUKUS, над разработкой гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает CBS News.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили об этом плане после проверки прогресса в развитии AUKUS, Индо-Тихоокеанского альянса, который был запущен тремя странами в сентябре прошлого года. В совместном заявлении лидеров говорится, что они «обязуются сегодня начать новое трехстороннее сотрудничество в области гиперзвука и контргиперзвука, а также средств радиоэлектронной борьбы, а также расширить обмен информацией и углубить сотрудничество в области оборонных инноваций».

Напоминаем, что США в области разработки гиперзвукового оружия самостоятельно уже долгое время не может достигнуть прогресса, а Россия и Китай уже имеют гиперзвуковые ракетные комплексы на вооружении. Более того Москва завила, что создала противоракету способную сбивать гиперзвуковое оружие.