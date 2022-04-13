Замглавы МИД РФ Сыромолотов: ядерный материал может быть завезен на Украину из третьих стран

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13 апреля 2022, 07:40

фото: pixabay.com

На Украину из третьих стран могут завести ядерный материал. Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов выразил мнение, что теракты против предприятий с токсичными веществами на Донбассе могут повториться.

Как отметил дипломат, нельзя исключать сценарий, при котором ядерный материал может быть завезен на Украину из третьих стран. Cыромолотов заявил, что химический терроризм со стороны действующих под покровительством киевского режима фашиствующих националистов и подконтрольных им подразделений ВСУ сейчас реален.

По словам замглавы МИД России, в Киеве имеют планы по химическим провокациям в Донбассе.

Олег Сыромолотов предполагает, что теракты против предприятий с токсичными веществами могут повториться.

Он напомнил про Сирию и сказал, что "высокая вероятность реализации такого сценария обусловлена множественными химпровокациями, устроенными подконтрольными США и их союзникам по НАТО вооруженными группировками экстремистов в ходе конфликта в САР".

Как пример Сыромолотов привел провокацию в Буче и планы соратников украинского президента Владимира Зеленского планы по химпровокациям на Донбассе, о которых Россия неоднократно ставила в известность Совбез ООН и ОЗХО.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Путин заявил, что планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Идет 48 день спецоперации.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал остающихся без медицинской помощи в недрах "Азовстали" в Мариуполе сотнях раненых украинских военных выходить и сдаться, как ранее сдались в плен морпехи.