Кадыров призвал остающихся без медпощи в недрах «Азовстали» сотнях раненых: «Мы обращаемся с пленными по-человечески. Выходите»

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13 апреля 2022, 07:13 Источник: Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров, фото Вконтакте

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал остающихся без медицинской помощи в недрах "Азовстали" в Мариуполе сотнях раненых украинских военных выходить. "Мы обращаемся с пленными по-человечески. Выходите", - заявил Кадыров.

Глава Чечни сообщил, что 12 апреля более тысячи морпехов ВСУ сдались в Мариуполе в плен. Среди них сотни раненых.

Военный корреспондент Александр Сладков раскрыл вчера, что в Мариуполе более 1200 морских пехотинцев ВМСУ сложили оружие и сдались российским военным. По данным военкора, среди сдавшихся в плен украинских морских пехотинцев около 400 ранены. Остальные здоровых. Эти украинские военные занимали оборону в промзоне завода имени Ильича. На территории комбината "Азовсталь" остались нацисты из полка «Азов» (запрещён в России) и иностранные наёмники.

Рамзан Кадыров написал в своем Телеграм-канале, что военные ВСУ не знают, что делать с ранеными, не понимают, куда обращаться и что делать дальше, ведь сопротивление бесполезно, а боевых сил практически не осталось. Оставшиеся малочисленные группы почему-то боятся выйти с белым флагом к российским войскам.

Глава Чечни поблагодарил тех, кто сдался и пояснил, что "российские войска все равно продолжили бы освобождение Мариуполя до победного конца", поэтому их шаг "это осознанный выбор во избежание лишнего и бессмысленного кровопролития".

"Обращаюсь к тем, кто ещё отсиживается в подвалах и тоннелях комбината: вы знаете, что мы обращаемся с пленными по-человечески. Выходите!", призвал Кадыров и посоветовал взять пример с тех морпехов, кто это сделал.