Более 1200 украинских морских пехотинцев сдались в плен

Аргументы Недели → Армия 13+

13 апреля 2022, 00:45

Фото: Соцсети

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что в Мариуполе более тысячи двухсот морских пехотинцев ВМСУ сложили оружие и сдались войскам РФ. Об этом пишет новостной портал EADaily.

Сладков сообщил, что среди сдавшихся в плен украинских морских пехотинцев около 400 раненых и более 800 совершено здоровых. Эти военнослужащие ВСУ занимали оборону в промзоне завода имени Ильича. Сейчас в Мариуполе остаётся только один очаг сопротивления - промышленная зона металлургического комбината «Азовсталь», которую занимают нацисты из полка «Азов» (запрещён в России), а также иностранные военнослужащие и наёмники. В частности, там даже есть бывшие спецназовцы павшего в Афганистане, в августе прошлого года проамериканского режима, которые после бегства в Америку подписали контракт с ЧВК из США «блэк вотерс». Также, по информации распространяемой в блогосфере, на территории Азовстали находится множество отставных офицеров ВС США и действительные военнослужащие из других стран НАТО.