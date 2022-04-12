Песков заявил, что Кремль не отвечает на провокации фейками, а говорит правду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя во вторник, 12 апреля, сообщения о гибели мирных жителей в Буче, заявил, что в Кремле не отвечают на провокации фейками, а говорят правду.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил, что глава Белоруссии Александр Лукашенко передал ему документы, которые разоблачают фейк в Буче.
Позже во вторник, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что киевский режим готовит в городе Ирпень провокацию с постановочными съемками в целях обвинения России.