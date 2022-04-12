Песков заявил, что Кремль не отвечает на провокации фейками, а говорит правду

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12 апреля 2022, 22:55 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя во вторник, 12 апреля, сообщения о гибели мирных жителей в Буче, заявил, что в Кремле не отвечают на провокации фейками, а говорят правду.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил, что глава Белоруссии Александр Лукашенко передал ему документы, которые разоблачают фейк в Буче.

Позже во вторник, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что киевский режим готовит в городе Ирпень провокацию с постановочными съемками в целях обвинения России.