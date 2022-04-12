Начальник НЦУО РФ Мизинцев сообщил о подготовке киевским режимом провокации в городе Ирпень

Аргументы Недели → Политика 13+

12 апреля 2022, 21:49 Источник: РИА "Новости"

начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, MOD Russia/Twitter.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что киевский режим готовит в городе Ирпень провокацию с постановочными съемками в целях обвинения России.

Михаил Мизинцев подчеркнул, что украинские власти под патронажем стран Запада во главе с Соединенными Штатами Америки занимаются сбором псевдодоказательств виновности Российской Федерации. С этой целью в городе Ирпень с 06:00 вторник, 12 апреля, до 09:00 пятницы, 15 апреля, будут действовать комендантский час и полная блокада территории. В этот период въезд в Ирпень будет разрешен исключительно представителям силовых структур и "непонятным" волонтерам".

В Минобороны подчеркнули, что к настоящему моменту достоверно установлено, что это время будет использоваться Киевом для организации провокации и проведении "циничных постановочных съемок" с дальнейшим раскручиванием нового фейка в западных СМИ.