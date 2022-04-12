Путин сообщил, что Лукашенко передал ему документы, разоблачающие фейк в Буче

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12 апреля 2022, 16:24 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин во вторник, 12 апреля, заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко к настоящему моменту передал ему документы, которые разоблачают фейк в украинском городе Буча.

Владимир Путин заявил, что случившееся в Буче является таким же фейком, как и история с якобы использованием химоружия войсками главы Сирии Башара Асада.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкой газете Bild, что один из ведущих европейских политиков попросил его предоставить доказательства того, что события в Буче не являлись инсценировкой со стороны Киева.