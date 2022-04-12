В Минобороны заявили, что за день российская авиация поразила 38 украинских военных объектов

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во вторник, 12 апреля, заявил, что в течение дня российская боевая авиация ликвидировала 38 украинских военных объектов.
Уточняется, что удары по объектам нанесла оперативно-тактическая авиация ВКС России.
Среди 38 пораженных военных объектов значатся склад боеприпасов Тошковка, расположенный в Луганской области, и восемь районов сосредоточения украинской боевой техники, которые находились в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб под Харьковом.