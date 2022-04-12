В Минобороны заявили, что за день российская авиация поразила 38 украинских военных объектов

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12 апреля 2022, 20:41 Источник: РИА "Новости"

здание Минобороны России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во вторник, 12 апреля, заявил, что в течение дня российская боевая авиация ликвидировала 38 украинских военных объектов.

Уточняется, что удары по объектам нанесла оперативно-тактическая авиация ВКС России.

Среди 38 пораженных военных объектов значатся склад боеприпасов Тошковка, расположенный в Луганской области, и восемь районов сосредоточения украинской боевой техники, которые находились в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб под Харьковом.