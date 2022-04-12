Путин заявил, что Киев отошел от договоренностей и вернул переговорный процесс с Россией в тупик

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12 апреля 2022, 18:15 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 12 апреля, заявил, что Киев отошел от договоренностей в переговорах с Москвой, достигнутых в Стамбуле, и вернул процесс в тупиковую ситуацию.

Владимир Путин уточнил, что вчера появилась информация о том, что украинская сторона "опять что-то изменила" в своей позиции, однако он пока не знает подробностей.

По мнению российского лидера, подобная непоследовательность Киева по принципиальным вопросам создает трудности для достижения окончательных договоренностей, которые были бы приемлемы для обеих сторон. Путин подчеркнул, что пока этого не произойдет, спецоперация РФ будет продолжаться до решения задач, поставленных в начале.