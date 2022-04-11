Канцлер Австрии Нехаммер сообщил, что Путин подтвердил ему намерение освободить Донбасс несмотря на санкции

Аргументы Недели → В мире 13+

11 апреля 2022, 22:34 Источник: ТАСС

В. Путин, фото с сайта Кремля

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в понедельник, 11 апреля, по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Москве сообщил, что намерен "решить" с президентом РФ вопрос Донбасса, несмотря на санкции.

Нехаммер прибыл в Москву из Киева после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с Владимиром Путиным направился в Посольство и ответил на вопросы австрийских журналистов по видеосвязи.

Нехаммер раскрыл, что Путин ясно подтвердил - санкции являются жесткими для России, но ситуация в Донбассе для него должна быть решена даже с санкциями, пусть они и ощутимы.

Нехаммер также заявил, что передал Путину информацию о желании президента Украины Владимира Зеленского провести с ним личную встречу.