Лукашенко заявил о решимости упрочить единство с РФ: «Отечество у нас одно, хоть мы и живем в двух государствах»

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12 апреля 2022, 14:52 Источник: БелТА

Александр Лукашенко, Kremlin Pool/globallook.com

Белоруссия и Россия сумели сохранить единство и готовы его упрочить, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме «Восточный» 12 апреля.

«Дальний Восток - далекий, но нашенский. Отечество у нас одно, хоть мы и живем в двух государствах. Мы в отличие от некоторых республик сохранили это единство, и мы полны решимости упрочить это единство», - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Он подчеркнул, что Белоруссия знает, что положить на чашу весов и обязательно выстоит в складывающихся обстоятельствах.

«Никому не надо думать, что Россия - мощь, а Беларусь маленькая. Мал золотник, да дорог. Мы знаем, что положить на чашу весов. Мы выстоим», - заявил Лукашенко.

Переговоры президентов России и Белоруссии проходят 12 апреля на космодроме «Восточный».