Боррель призвал страны ЕС оперативно предоставить Украине вооружения, приняв соответствующее решение в течение нескольких дней

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11 апреля 2022, 14:49

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Dwi Anoraganingrum via www.imago / globallookpress.com

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал государства, которые входят в состав ЕС, оперативно предоставить Украине вооружения, приняв соответствующее решение в течение нескольких дней. Об этом стало известно Bloomberg.

«Жозеп Боррель призвал страны сообщества оперативно предоставить Украине вооружение и принять соответствующее решение в течение нескольких дней, а не недель, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники», — пишет Telegram-канал ТАСС.

Как сообщалось ранее в понедельник, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев на переговорах с Москвой «изворачивается на 180 градусов».