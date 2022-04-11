Глава МИД Лавров: Украина на переговорах с Россией «изворачивается на 180 градусов»

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11 апреля 2022, 14:32

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Украина на переговорах с Российской Федерацией «изворачивается на 180 градусов». С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Лавров: Украина на переговорах с Россией "изворачивается на 180 градусов", но мы люди терпеливые и настойчивые», — отмечается в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории соседней страны. Ранее сегодня сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать слова руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова о скором наступлении на все украинские города.